लखनऊ, जेएनएन। IAS Transfer In UP उत्‍तर प्रदेश सरकार ने शन‍िवार देर रात चार वर‍िष्‍ठ आइएएस अध‍िकार‍ियों का तबादला कर द‍िया गया। गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। सचिव नगर विकास रंजन कुमार का तबादला सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पद पर भेजा गया है। सचिव स्वास्थ्य रविंद्र को सचिव नगर विकास बनाया गया है । डीएम गोरखपुर कृष्णा करुणेश को मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra