BSA Transfer In UP यूपी में तबादलों का दौर जारी है। सीएमओ के ट्रांसफर के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात करीब 80 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य अहम पदों पर तैनाती पाने वाले कुछ अधिकारी पहले भी बीएसए रह चुके हैं वहीं कई शिक्षा अधिकारियों का भी तबादला क‍िया गया।

BSA Transfer In UP: यूपी में 30 ज‍िलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का तबादला

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को 30 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) का स्थानांतरण कर द‍िया। इनके सहित करीब 50 शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया है।

