    यूपी में आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, अंतिम संस्कार से लौट रहे मां–बेटे की दर्दनाक मौत

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    लखनऊ के काकोरी में एक सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वे बाराबंकी में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक एक पानी ...और पढ़ें

    जागरण टीम, लखनऊ। काकोरी के आउटर रिंग रोड पर बीती 11 सितंबर को हुए हादसे में टैंकर से बस भिड़ गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से विभाग ने सबक नहीं लिया और मंगलवार को उसी तरह एक और हादसा हुआ, जिसमें मां-बेटे ने अपनी जान गवां दी। दोनों बाराबंकी में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे।

    तभी डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी दे रहे टैंकर में पीछे से बाइक जा घुसी। उधर, हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने पेट्रोलिंग टैंकर चालक को पीट दिया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया। इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौड़ ने बताया कि टैंकर को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में मोहान रोड स्थित लोखरिया खेड़ा गांव निवासी 20 वर्षीय अभिषेक व उनकी मां 45 वर्षीय राधा की मौत हुई है।

    जांच में सामने आया कि दोनों बाइक से बाराबंकी में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। शाम करीब चार बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे चकौली गांव के पास आउटर रिंग रोड पर पहुंचे, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक पानी डाल रहे टैंकर में पीछे से जा घुसी।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि राधा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अभिषेक खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा। राहगीरों ने हादसा देखा तो मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और अभिषेक को गंभीर हालत में लोकबंधु अस्पताल भिजवाया, लेकिन डाक्टरों ने थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार की हालत बेहद दयनीय है।

    मृतका राधा के तीन और बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां आशिका व आयुषी और छोटा बेटा शौर्य है। दस वर्ष पहले ही पिता राजेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी। अब परिवार का सहारा माने जाने वाले अभिषेक और उसकी मां दोनों की एक साथ मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है।

    पेट्रोलिंग वाहन चालक को पीटा, पुलिस ने बचाया

    हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने टैंकर के पास मौजूद पेट्रोलिंग वाहन के चालक को पीट दिया। मौके पर मौजूद एजेंसी पीएनसी के कर्मियों ने बताया कि वे रोज की तरह डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी दे रहे थे।

    मजदूरों ने दावा किया कि बाइक को पहले किसी अज्ञात कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर टैंकर से टकराई। मौके पर दारोगा शिवम बिदूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भीड़ को शांत कराया।