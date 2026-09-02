सरकारी आवास में आइसोलेशन में पयर्टन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा स्वाइन फ्लू

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते केस की चपेट में सूबे के पर्यटन एवं मंत्री जयवीर सिंह भी आ गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक तीन लोगों की मौत भी हो गई है। सरकार भी इस पर नियंत्रण करने के तमाम उपाय भी कर रही है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उनके सरकारी आवास में आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी जांच के लिए किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम पहुंची और परीक्षण किया। बुधवार सुबह डॉक्टरों की टीम उनके घर पहुंची। टीम ने जांच की और फिलहाल घर पर ही इलाज की हिदायत दी। उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। परिवार के अन्य सदस्यों और स्टॉफ के सदस्यों की भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे है। इससे पहले मंगलवार सुबह मंत्री जयवीर सिंह ने KGMU की पैथोलॉजी में सैंपल स्वाइन फ्लू की जांच के लिए दिए थे।

केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ.केके सिंह ने बताया कि मंत्री जयवीर सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सरकारी घर में आइसोलेट किया गया है। फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी भी कर रही है। मौजूदा समय उन्हें हल्के लक्षण है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। परिवार के सदस्यों और पर्सनल स्टॉफ की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। मंत्री जयवीर सिंह के बुखार के पीड़ित होने पर जांच की गई। केजीएमयू के माइक्रोबायोलाजी विभाग में की गई जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। मंत्री पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे। कुछ समय पहले वह फिरोजाबाद गए थे। लखनऊ आने पर उनकी मलेरिया की जांच कराई गई, जो नेगेटिव आई, लेकिन इन्फ्लुएंजा एच1एन1 जांच पाजिटिव आई। मंत्री डाक्टरों की सलाह पर तय मेडिकल प्रोटोकल का पालन कर रहे हैं।

इसके साथ ही स्वाइन फ्लू से फिरोजाबाद में 69 वर्षीय कारोबारी और बदायूं में बुजुर्ग महिला मुकीम की मौत हो गई। फिरोजाबाद में व्यापारी एक वर्ष से बीमार थे। वह पिछले एक साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और रविवार को जयपुर से इलाज कराकर लौटे थे। घर आकर उनकी हालत बिगड़ने लगी। रात नौ बजे उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर लाया गया। सबसे पहले मरीज की मौत लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हुई थी।