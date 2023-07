Bundelkhand Expressway: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर चलने के लिए अब चुकाना होगा टोल, 3895 रुपये तक होंगी दरें

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सफर करने के लिए अब टोल चुकाना होगा। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की 84 वीं बैठक में इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी का चयन एक वर्ष के लिए किया गया है। एजेंसी द्वारा अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में एक माह तक का समय लगने का अनुमान है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सफर करने के लिए अब टोल चुकाना होगा।

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सफर करने के लिए अब टोल चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली-2017 के तहत टोल दरों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब टोल की वसूली के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की 84 वीं बैठक में इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी का चयन एक वर्ष के लिए किया गया है। एजेंसी द्वारा अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में एक माह तक का समय लगने का अनुमान है। सात जिलों से गुजरने वाले 296.07 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 17 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। वाहनों के प्रकार के अनुसार, अधिकतम दूरी तय करने वाले वाहनों को 620 रुपये से लेकर 3895 रुपये तक चुकाने होंगे। यूपीडा के पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीश चंद्र वर्मा ने बताया कि टोल दरों के निर्धारण की तकनीकी प्रक्रिया होती है, दूरी के हिसाब से दरों का निर्धारण किया जाता है। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे सात जिलों चित्रकूट, बांदा, महाेबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया व इटावा से गुजरता है। एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। किस वाहन पर कितना देना होगा टोल वाहन का प्रकार - टोल दरें (रुपये में) कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन - 620 हल्के व्यवसायिक वाहन, हल्के माल यान या मिनी बस - 990 बस या ट्रक - 1995 भारी निर्माण कार्य मशीन (एचसीएम), ईएमई या एमएएवी - 3040 विशाल आकार यान (सात या अधिक धुरीय) - 3895

