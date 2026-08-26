लखनऊ से बेंगलुरु पहुंची IndiGo की फ्लाइट में मिला BOMB लिखा टिश्यू पेपर, चारों तरफ मची खलबली

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर IndiGo की उड़ान 6E321 की सुरक्षित उतरी फ्लाइट से यात्रियों के उतरने के बाद खलबली मच गई। विमान की नियमित सफाई के दौरान के सफाईकर्मियों को एक टिश्यू पेपर मिला और उस पर जो लिखा था, उसको देखते ही सभी की हालत खराब हो गई।

एयरलाइन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, IndiGo की उड़ान 6E321, जो लखनऊ से बेंगलुरु के लिए संचालित हो रही थी, लगभग सुबह 9:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी। सभी यात्रियों के विमान से उतरने के बाद, नियमित सफाई के दौरान सफाईकर्मियों को एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर BOMB लिखा हुआ था।

इसके बाद निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बेंगलुरु एयरपोर्ट टीम एवं संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विमान की गहन जांच की गई। जांच के बाद उक्त धमकी को फर्जी (Hoax) पाया गया तथा विमान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।