आक्सीजन कंसंट्रेटर पर थीं वृद्धा, फिर भी काट दी बिजली; एसडीओ हटाए गए

आक्सीजन कंसंट्रेटर पर थीं वृद्धा, फिर भी काट दी बिजली

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बिजली विभाग की संवेदनहीनता से एक वृद्धा की जान पर आ गई थी। मां के इलाज के लिए गोमती नगर विवेक खंड निवासी माधवेंद्र नाथ मिश्रा ने घर को ही अस्पताल बना दिया था। उनकी मां आक्सीजन कंसंट्रेटर पर थीं लेकिन तमाम विनती के बाद भी बिजली विभाग ने 26 जून को उनके घर की बिजली मनमाने तरह से काट दी। यह भी तब किया गया, जब नौ जून को 4,502 रुपये का बिजली का बिल भी जमा हो चुका था। बिजली कटने से उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई। आक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई और उनकी जान सांसत में पड़ गई। अधिवक्ता माधवेंद्र ने बताया कि उन्होंने विकासखंड उपकेंद्र के एसडीओ हिमांशु शेखर आनंद से गुजारिश की और कनेक्शन जोडऩे के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। काफी गुजारिश करने के बावजूद कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। उच्च अधिकारियों और पुलिस से शिकायत के बाद लाइनमैन ने कनेक्शन जोड़ा। अधिवक्ता माधवेंद्र ने बताया कि उन्होंने विकासखंड उपकेंद्र के एसडीओ हिमांशु शेखर से गुजारिश की और कनेक्शन जोडऩे के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। काफी गुजारिश करने के बावजूद कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। उच्च अधिकारियों और पुलिस से शिकायत के बाद लाइनमैन ने कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने इसकी शिकायत उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज से की। अध्यक्ष ने शनिवार को एसडीओ का स्थानांतरण गोंडा कर दिया। माधवेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि वह एसडीओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करके लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं तत्कालीन एसडीओ हिमांशु का कहना है कि रीडिंग स्टोर थी, जिसकी जांच करने के लिए कर्मचारी गए थे। मीटर न दिखाने पर कनेक्शन काटा गया, जिसे बाद में जोड़ दिया गया था। बीमारी की जानकारी कर्मचारियों को नहीं थी।

