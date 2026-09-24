रेलवे कर्मियों की सैलरी पर बैंक हड़ताल का नहीं होगा असर, निर्धारित समय से पहले बैंक में भेजने की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारतीय रेलवे ने देश भर के सभी सरकारी बैंको की तीन दिनों की हड़ताल को देखते हुए अपना इंतजाम पुख्ता कर लिया है। रेलवे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तय तिथि से पहले वेतन दे देगा।

देश भर के सभी सरकारी बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल मुख्यालयों को गुरुवार तक वेतन बनाने और उसे पास करने का आदेश दिया है। इससे सभी रेल कर्मियों की सैलरी 26 या 27 तक उनके खातों में आ जाएगी। इससे पहले इनको हर महीने की एक या दो तारीख को तनख्वाह मिलती थी।