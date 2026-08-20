कैसी है लखनऊ की हवा की सेहत, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की टीम पहुंची जांच करने

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 में प्रदेश के शहरों की हवा की सेहत की भी जांच होनी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की जांच में वह भी रैकिंग का हिस्सा होगी।

यह टीम देखगी कि वायु प्रदूषण रोकने के किस तरह से प्रयास हो रहे हैं और उसका हवा की गुणवत्ता का कितना असर पड़ा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के एक बिंदु में शामिल वायु गुणवत्ता की जांच करने नागपुर से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआइआर-नीरी) की टीम लखनऊ पहुंची है।

टीम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम लालबाग में स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यालय में अधिकारियों से वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी भी कर रही है। यह टीम गोपनीय तरह से पूर्व तय कार्यक्रम के तहत शहर का भ्रमण करेगी और देखेगी कि सड़कों के हालात कैसे हैं।

सड़कों पर मलबा तो एकत्र नहीं है और मलबे से तैयार होने वाली वस्तुओं को बनाने की दिशा में कितना काम हो रहा है। टीम कहां-कहां जाएगी, इसकी जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को नहीं दी गई है और बस नगर निगम का एक नोडल अधिकारी टीम के साथ रहेगा। टीम जांच के बिंदुओं और स्थलों की सूची लेकर आई है।

दरअसल इस बार लखनऊ के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 का खास महत्व है, क्योंकि 2025 की रैंकिंग में लखनऊ ने कई शहरों को पिछाड़ते हुए देश के साफ शहरों में जगह बनाई थी और तीसरी रैंकिंग आई थी। अब फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण चालू हो गया है और कई टीमें आकर वापस जा चुकी हैं। अब नीरी की टीम विभिन्न बिंदुओं की जांच करेगी।

हवा पर भी सफाई न होने का भी असर शहर से हर दिन दो हजार मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है लेकिन वह सड़कों पर ही पड़ा रहता है। खुद खरगापुर पहुंचे लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी कूड़े के ढेर देखे थे और उनके हर दौरे में कूड़ा सड़कों पर दिखाई देता है।

सड़कों का भी हाल बुरा वायु गुणवत्ता के लिए बजट तो आया है और हवा में धूल न उड़े, इसके लिए सड़कों को बनाने के साथ उसका पैचवर्क भी किया गया लेकिन हकीकत यह है कि घटिया निर्माण से नई सड़क और पैचवर्क अधिक दिन नहीं चल सके और आज उसकी धूल हवा को प्रदूषित कर रही है।