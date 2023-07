Kanpur Accident: एक्सप्रेस वे पर आगे चल रही वैन से भिड़ी एसयूवी कार, वैन सवार युवक की मौत, आठ लोग घायल

उत्‍तर प्रदेश के ब‍िल्‍हौर में रव‍िवार को लखनऊ आगरा एक्‍सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई वहीं आठ लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने सभी को नजदीकी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस व यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वैन से बाहर निकालकर उपचार के लिए कन्नौज के तिर्वा मेडिकल कालेज भेजा।

Kanpur Accident: कानपुर में भीषण सड़क हादसा

बिल्हौर, जेएनएन। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज सीमा पर आगे चल रही इको वैन में पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार नौ लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस व यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने सभी घायलों को उपचार के लिए कन्नौज के तिर्वा मेडिकल कालेज भेजा। जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वैन सवार सभी लोग राजस्थान में बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। अरौल थाना प्रभारी प्रेमचंद कनौजिया के मुताबिक रविवार नौ बजे आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलो- 214 पर खड़ैंचा गांव के पास लखनऊ की ओर जा रही इको वैन में पीछे से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी- 300 कार ने टक्कर मार दी। वैन में सवार लोग बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं वैन में सवार हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के बघौरा निवासी 28 वर्षीय रिंकू पुत्र रामेश्वर उनके भाई हरिशंकर, खेरो, हरदोई निवासी कौशल पुत्र कमलेश पाल, बरौना निवासी चालक नीरज राठौर पुत्र महेश चंद्र राठौर, उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के गोपालपुर निवासी दीपक मौर्य पुत्र मदन पाल, हिमांशु पुत्र हरिशंकर निवासी अज्ञात, हरदोई के कामीपुर निवासी विनीत कुमार पुत्र जागेश्वर, सोनू पुत्र गोवर्धन व हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के बजोना निवासी सत्येंद्र पुत्र रमेश चंद्र घायल हो गए। वहीं एक्सयूवी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस व यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वैन से बाहर निकालकर उपचार के लिए कन्नौज के तिर्वा मेडिकल कालेज भेजा। जहां उपचार के दौरान रिंकू की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक व घायलों के स्वजन को सूचना दी गई है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्सयूवी चालक का पता लगाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को क्रेन की सहायता से किनारे करवा दिया गया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra