    लखनऊ में पट्रोल टंकी के बाहर बाइक सवार युवकों ने फोड़ा सुतली बम, फिर क्या हुआ?

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:10 AM (IST)

    लखनऊ के कठौता चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर कुछ युवकों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने सुतली बम फोड़ दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें एक युवक पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कठौता चौराहे पर स्थित पेट्रोल टंकी के बाहर कुछ युवकों में विवाद हो गया। इतने में एक युवक ने सुतली बम निकाला और पेट्रोल बम के बाहर ही फोड़ दिया। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने युवकों को दौड़ाया, तो सब फरार हो गए। उनमें से एक युवक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।

    गोमतीनगर के वास्तुखंड निवासी भागवत प्रसाद मिश्रा ने बताया कि निजी काम से कठौता चौराहे पर आए थे। परिचित से बातचीत कर रहे थे। तभी देखा कि कुछ युवकों में विवाद हो गया। गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। जबतक कोई समझ पाता, उनमें से एक युवक ने हथगोला निकाला और अन्य युवकों पर हमला कर दिया।

    इससे सभी लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस को सूचना देने के साथ ही स्थानीय लोगों ने युवकों को पकड़ना चाहा तो बाइक छोड़कर भागने लगे। उनमें से एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सिपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंची
    पुलिस ने दो बाइक जब्त की और युवक को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप के सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी।