लखनऊ में पट्रोल टंकी के बाहर बाइक सवार युवकों ने फोड़ा सुतली बम, फिर क्या हुआ?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कठौता चौराहे पर स्थित पेट्रोल टंकी के बाहर कुछ युवकों में विवाद हो गया। इतने में एक युवक ने सुतली बम निकाला और पेट्रोल बम के बाहर ही फोड़ दिया। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने युवकों को दौड़ाया, तो सब फरार हो गए। उनमें से एक युवक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।



गोमतीनगर के वास्तुखंड निवासी भागवत प्रसाद मिश्रा ने बताया कि निजी काम से कठौता चौराहे पर आए थे। परिचित से बातचीत कर रहे थे। तभी देखा कि कुछ युवकों में विवाद हो गया। गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। जबतक कोई समझ पाता, उनमें से एक युवक ने हथगोला निकाला और अन्य युवकों पर हमला कर दिया।