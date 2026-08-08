‘बटवारा 1947’ के प्रमोशन के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे सनी देओल और प्रीति जिंटा, सीएम योगी से भी की मुलाकात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल शुक्रवार को अभिनेत्री प्रीति जिंटा और बेटे करण देओल के साथ राजधानी पहुंचे। स्वतंत्रा दिवस की पूर्व संध्या पर रिलीज होने वाले फिल्म ‘बटवारा 1947’ के प्रमोशन के लिए वह आए थे।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। राजधानी के पुराने ऐतिहासिक इमारतों के साथ कई स्थानों पर गए और उनके फैन एक झलक पाने को बेकरार थे।

बातचीत के दौरान सनी देओल ने बताया कि ‘बटवारा 1947’ देश के इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण दौर 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। फिल्म में विभाजन के दौरान बदले सामाजिक माहौल, परिवारों के बिछड़ने, रिश्तों और उस दौर के संघर्ष को कहानी का आधार बनाया गया है।

फिल्म में ऐतिहासिक घटनाओं के बीच मानवीय भावनाओं को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी लंबे समय बाद पर्दे पर साथ दिखाई देगी। दोनों की जोड़ी को लेकर उनके प्रशंसकों में पहले से ही उत्सुकता है। करण देओल की मौजूदगी ने प्रमोशन को और खास बना दिया। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 14 अगस्त को ‘बटवारा 1947’ सिनेमाघरों में रिलीज होगी।