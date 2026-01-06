राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। इसमें सुल्तानपुर में तैनात खान निरीक्षक पंकज कुमार को ड्यूटी में गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव के आदेश पर की गई।

जांच में पाया गया कि खान निरीक्षक अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने में विफल रहे, जो उनके पदीय दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निलंबन के साथ ही पंकज कुमार को मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।