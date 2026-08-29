पत्थर की मार और नाक से बहता रहा खून, लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने जान पर खेलकर दबोचा चेन लुटेरा
आरोपी ने नवीन चौधरी के चेहरे पर पत्थर से हमला किया, जिससे उनकी नाक पर चोट आई, फिर भी उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
आरक्षी नवीन चौधरी ने चेन लुटेरे को बहादुरी से पकड़ा
लुटेरे ने पत्थर से हमला किया, आरक्षी की नाक पर चोट लगी
पुलिस आयुक्त ने नवीन चौधरी को 10 हजार का इनाम दिया
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन के मौके पर शहर में बढ़ी भीड़ के बीच मड़ियांव ढाल पर एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी नवीन चौधरी ने जान की परवाह किए बिना दबोच लिया। आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए आरक्षी के चेहरे पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे उनकी नाक पर गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन आरक्षी नवीन चौधरी ने आरोपी की पकड़ नहीं छोड़ी। बाद में उसे संबंधित थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सुरक्षा के लिए तैनात थे आरक्षी
घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। रक्षाबंधन के मद्देनजर शहर के प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। मड़ियांव ढाल पर यातायात ड्यूटी कर रहे आरक्षी नवीन चौधरी ने एक महिला से चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को देखा। उन्होंने तत्काल उसका पीछा शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया।
आरक्षी के चेहरे पर किया पत्थर से हमला
पुलिस के अनुसार पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बचने के लिए आरक्षी के चेहरे पर पत्थर से प्रहार किया। हमले में उनकी नाक घायल हो गई और रक्तस्राव होने लगा। इसके बावजूद नवीन चौधरी आरोपी को काबू में रखे रहे और उसे थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद घायल आरक्षी को उपचार के लिए हिम सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी नाक पर दो टांके लगाए गए। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।
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पुलिस आयुक्त ने की नकद पुरस्कार देने की घोषणा
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। आरक्षी नवीन चौधरी के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने उन्हें 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की घोषणा की है। साथ ही उन्हें कमेंडेशन डिस्क दिए जाने के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। वहीं, चेन स्नैचिंग के आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।