पत्थर की मार और नाक से बहता रहा खून, लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने जान पर खेलकर दबोचा चेन लुटेरा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन के मौके पर शहर में बढ़ी भीड़ के बीच मड़ियांव ढाल पर एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी नवीन चौधरी ने जान की परवाह किए बिना दबोच लिया। आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए आरक्षी के चेहरे पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे उनकी नाक पर गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन आरक्षी नवीन चौधरी ने आरोपी की पकड़ नहीं छोड़ी। बाद में उसे संबंधित थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया।

सुरक्षा के लिए तैनात थे आरक्षी घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। रक्षाबंधन के मद्देनजर शहर के प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। मड़ियांव ढाल पर यातायात ड्यूटी कर रहे आरक्षी नवीन चौधरी ने एक महिला से चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को देखा। उन्होंने तत्काल उसका पीछा शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया।