लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, शीशे टूटे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर औरैया जिले के फफूंद दिबियापुर रेलवे स्टेशन के आगे पथराव होने की सूचना है। ट्रेन की बोगी सी-16 पर तीन से अधिक पत्थर पड़े है। तेज आवाज के साथ सीट नंबर चार की खिड़की के कांच टूटे। इस घटना से यात्रियों में दहशत रही।