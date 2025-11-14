Language
    लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, शीशे टूटे

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:23 PM (IST)

    लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर औरैया जिले के फफूंद दिबियापुर रेलवे स्टेशन के पास पथराव हुआ। बोगी सी-16 पर पत्थर लगने से एक खिड़की का शीशा टूट गया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे, पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर औरैया जिले के फफूंद दिबियापुर रेलवे स्टेशन के आगे पथराव होने की सूचना है। ट्रेन की बोगी सी-16 पर तीन से अधिक पत्थर पड़े है। तेज आवाज के साथ सीट नंबर चार की खिड़की के कांच टूटे। इस घटना से यात्रियों में दहशत रही।

    इसके पहले प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन में भी कई बार पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस व जीआरपी हर बार युवकों को पकड़ कर पूछताछ करती रही है।