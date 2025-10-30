टीईटी और सीटीई पास विशेष शिक्षक की कल से स्क्रीनिंग शुरू, 500 शिक्षकों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संविदा पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी है। जो स्पेशल एजुकेटर्स शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) पास हैं, उनके अभिलेखों की जांच के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

31 अक्टूबर को पहले दिन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के स्पेशल एजुकेटर्स को बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पात्र संविदा शिक्षकों को तय तारीख पर राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय जेबीटीसी कैंपस, निशातगंज, लखनऊ में उपस्थित कराया जाए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सात मार्च को रजनीश कुमार पांडेय व अन्य के मामले में दिए गए आदेश में कहा था कि जो स्पेशल एजुकेटर्स लंबे समय से संविदा या दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उनकी योग्यता की जांच कर उन्हें स्पेशल टीचर का वेतनमान दिया जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।

अब इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति योग्य अभ्यर्थियों का अनुभव, शैक्षणिक रिकार्ड और विशेष शिक्षा योग्यता की जांच करेगी। पहले चरण में स्क्रीनिंग समिति की बैठक के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 500 स्पेशल एजुकेटर्स टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण पाए गए हैं।

अब इन सभी का दस्तावेज सत्यापन और पात्रता परीक्षण तय तारीखों पर लखनऊ में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल अभिलेखों के साथ उनकी तीन-तीन प्रतियां, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी 2200 एजुकेटर्स हैं। पहले चरण में योग्य और प्रशिक्षित एजुकेटर्स के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर नियमित किया जाएगा। पद रिक्त होने के बाद दूसरे चरण में सीधी भर्ती की जाएगी।