'स्पेशल-32' की मदद से अपराधियों की खैर नहीं, फॉरेंसिक प्रशिक्षण से क्रिमिनल्स पर कसेगा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। UP News: अपराध की वैज्ञानिक जांच को मजबूत करने के लिए यूपी पुलिस के 32 अधिकारियों को फारेंसिक साइंस और क्राइम सीन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) में चल रहे इस प्रशिक्षण के छह बैचों के 600 अधिकारियों में से 32 का चयन विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए किया गया है। इनकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य के सभी 75 जिलों में लिया जाएगा।

100-100 पुलिस अधिकारियों के छह बैच को प्रशिक्षण दिया गया है। इन अधिकारियों ने अपने जिलों में अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस प्रशिक्षण के दौरान 32 अधिकारियों को विशेषज्ञ ट्रेनिंग के लिए चुना गया। जिन्हें एडवांस प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

75 जिलों में साक्ष्य जुटाने और सुरक्षित रखना बेहतर होगा यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी के अनुसार, प्रशिक्षण में अधिकारियों की व्यावहारिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर है। इसके लिए कृत्रिम घटनास्थल तैयार कर उनकी क्षमता परखी जा रही है। मास्टर ट्रेनिंग में घटनास्थल की तलाशी और जब्ती के नियम, क्राइम सीन नोट्स, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी, साक्ष्यों की पहचान और संग्रह की प्रक्रिया सिखाई जा रही है।