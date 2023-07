यूपी की 80 लोकसभा सीटों साइकिल यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करेगी सपा, 2024 पर पार्टी का फोकस

लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में भाजपा को टक्‍कर देने की दम भरने वाली समाजवादी पार्टी यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के ल‍िए देश बचाओ-देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा नौ अगस्त से शुरु करेगी। पहले चरण की यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर लखनऊ तक आएगी। प्रयागराज से शुरू हो रही यह यात्रा प्रदेश के 24 जिलों से होकर गुजरेगी।

Lok Sabha Election 2024: यूपी में सपा न‍िकालेगी देश बचाओ-देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा

Your browser does not support the audio element.