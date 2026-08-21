सपा-रालोद में जुबानी जंग: 'चवन्नी' के बयान से उबला इतिहास, याद दिलाए गए पुराने एहसान
सपा और रालोद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसमें दोनों दल एक-दूसरे पर एहसान जता रहे हैं। यह विवाद जयन्त चौधरी के 'चवन्नी' बयान और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुआ।
HighLights
सपा-रालोद में 'चवन्नी' बयान पर जुबानी जंग तेज।
दोनों दल एक-दूसरे पर राजनीतिक एहसान गिना रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के योगदानों का जिक्र।
संतोष शुक्ल, लखनऊ। रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने फरवरी 2022 में चवन्नी वाला बयान दिया था, जिसे पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘चवन्नी से रूपया’ बनाकर हवा में उछाल दिया, जिसके बाद दोनों दलों के बीच जुबानी मुकाबला चल पड़ा है।
सपाई जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय एवं लखनऊ एयरपोर्ट बनाने से लेकर जयन्त को राज्यसभा भेजने तक का एहसान जता रहे हैं, वहीं रालोदियों ने सपा को याद दिलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को राजनीति में बढ़ाने वाले चौ. चरण सिंह ही हैं।
रालोद ने कहा कि हमने 2022 में सपा को प्रदेश में 47 से 111 सीटों तक पहुंचाया। अगर रालोद हाथ न लगाता तो पश्चिम उप्र में सपा कहीं न ठहरती। इसके बाद सपाइयों ने कहा कि 2017 में एक विधायक वाले रालोद को हमने नौ तक पहुंचाया।
सपाइयों ने मुलायम सिंह सरकार में 2003 से 2007 के बीच अजित सिंह के छह चेहरों को मंत्री बनाने का एहसान जताया। मेरठ विश्वविद्यालय एवं अमौसी एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह के नाम पर रखने की याद दिलाई।
इस बीच रालोद के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ’अखिलेश की भाषा निराशाजनक है। चनव्वी व्यापारिक भाषा है और जयन्त कभी भी चवन्नी नहीं थे।’ त्यागी ने सपा को इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि मुलायम को मुलायम बनाने वाले चौ. चरण सिंह हैं, जिन्होंने 1980 में राम नरेश यादव एवं काली चरण यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं पर वरीयता देते हुए मुलायम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।
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रालोद के दूसरे नेता ने यह भी याद दिलाया कि 1989 में कैसे सत्ता की रेस में आगे चल रहे अजित चौधरी को पीछे कर मुलायम यूपी की सत्ता तक पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारे में जयन्त के उस बयान को भी अहम माना जा रहा है जिसमें अखिलेश को आगाह किया कि इस प्रकार की भाषा से उनके सहयोगी दल कहीं विचलित होकर सोचने पर मजबूर न हो जाएं।