सपा ने की एसआईआर से पहले बीएलओ बदलने की मांग, पीडीए की कम भागीदारी का उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के साथ ही सपा ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों में अधिकारियों की तैनाती में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) की हिस्सेदारी को लेकर प्रश्न उठाए।

वहीं, पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप बीएलओ, एडीएम (निर्वाचन) और ईआरओ को जाति-धर्म के आधार पर नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया और एसआईआर से पहले बदलने की मांग की है।

सपा प्रमुख ने मंगलवार को एक्स पर दो पोस्ट में ग्राफिक्स साझा किए, जिनमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, गौतमबुद्धनगर और हाथरस में अधिकारियों की तैनाती में पीडीए की भागीदारी कम दर्शाई गई है।

सपा प्रमुख ने लिखा, भाजपा राज में 90 प्रतिशत पीडीए के साथ नाइंसाफी का आंकड़ा। एसआईआर में लगे कर्मियों का आंकड़ा चुनाव आयोग से मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा।

साथ ही यह भी बताया जाएगा किस समाज के लोगों को खासतौर से रखा गया है और किसको खासतौर से हटाया गया है। दूसरी तरफ सपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपा।