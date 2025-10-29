सपा ने की एसआईआर से पहले बीएलओ बदलने की मांग, पीडीए की कम भागीदारी का उठाया सवाल
लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने अधिकारियों की नियुक्ति में पीडीए समुदाय की कम भागीदारी का मुद्दा उठाया। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ और अन्य अधिकारियों को जाति-धर्म के आधार पर नियुक्त करने का आरोप लगाया और एसआईआर से पहले बदलने की मांग की, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी सरकार पर हमला बोला।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के साथ ही सपा ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों में अधिकारियों की तैनाती में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) की हिस्सेदारी को लेकर प्रश्न उठाए।
वहीं, पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप बीएलओ, एडीएम (निर्वाचन) और ईआरओ को जाति-धर्म के आधार पर नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया और एसआईआर से पहले बदलने की मांग की है।
सपा प्रमुख ने मंगलवार को एक्स पर दो पोस्ट में ग्राफिक्स साझा किए, जिनमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, गौतमबुद्धनगर और हाथरस में अधिकारियों की तैनाती में पीडीए की भागीदारी कम दर्शाई गई है।
सपा प्रमुख ने लिखा, भाजपा राज में 90 प्रतिशत पीडीए के साथ नाइंसाफी का आंकड़ा। एसआईआर में लगे कर्मियों का आंकड़ा चुनाव आयोग से मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा।
साथ ही यह भी बताया जाएगा किस समाज के लोगों को खासतौर से रखा गया है और किसको खासतौर से हटाया गया है। दूसरी तरफ सपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार की मानसिकता वाले बीएलओ और अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एसआईआर से पूर्व सभी जाति व धर्म के लोगों को शामिल करके निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति कराई जाए। जिससे निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न न लग सके।
ज्ञापन में पार्टी की ओर से पूर्व में की गई शिकायतों का भी हवाला दिया गया है। वहीं, अखिलेश यादव प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।