सपा मुखि‍या अखि‍लेश यादव ने कहा क‍ि भाजपा सरकार का रवैया कुछ वर्गों के प्रति आक्रामक रहता है। भय और आतंक का माहौल बनाकर लोगों को डराना भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है। भाजपा और आरएसएस समाज में बंटवारे का खेल करने में माहिर हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़े दलित अल्पसंख्यक) ही अब भाजपा की एनडीए सरकार को सत्ता से हटाएंगे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव।- फाइल फोटो

Edited By: Vinay Saxena