समाजवादी पार्टी अध्‍यक्ष अखि‍लेश यादव।- फाइल फोटो

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने व्यंग किया कि भाजपा सरकार में महंगाई का अमृतकाल चल रहा है। अखि‍लेश ने कहा क‍ि भाजपा ने चुनाव में महंगाई को लेकर जनता से झूठा वादा किया। भाजपा की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से विफल हैं। महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। भाजपा जबसे सत्ता में आई, महंगाई न‍िरंतर बढ़ रही: अखि‍लेश सपा मुखि‍या ने सोमवार को कहा क‍ि भाजपा सरकार जबसे सत्ता में आई है महंगाई निरंतर बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस की कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अखि‍लेश ने कहा कि सब्जियों के आसमान छूती कीमतों ने जनता की कमर तोड़ दी है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता कराह रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इस महंगाई का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? अखि‍लेश बोले- लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगी जनता अखि‍लेश ने कहा क‍ि भाजपा की नीतियां गरीब, किसान, मध्यमवर्ग विरोधी हैं। आम जनता को भाजपा झूठे वादों के जरिए गुमराह कर रही है। जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगी।

Edited By: Vinay Saxena