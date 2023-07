UP News: अखिलेश ने GST और टमाटर के जरिए BJP पर साधा निशाना, कहा- व्यापारियों में भ्रम व भय का वातावरण बना

अखिलेश ने महंगाई को लेकर अपनी पार्टी के पूर्व सांसद व कवि उदय प्रताप सिंह की कविता को साझा करते हुए कहा कि पहले तो जमाखोरों और कालाबाजारियों की जेबें भरवाकर जनता को लूट लिया अब चले हैं सस्ते टमाटर बेचने। भाजपा की दिखावटी दुकान अब और नहीं चलेगी। अब स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए।

अखि‍लेश ने कहा- भाजपा भय बढ़ाकर भ्रष्टाचार का रेट बढ़ाना चाहती है। - फाइल फोटो

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर जीएसटी व टमाटर के जरिए निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी को ईडी के तहत लाने की खबर से व्यापारियों में भ्रम व भय का वातावरण बना है। इसका सरकार तत्काल स्पष्टीकरण दे। विदेश भाग गए कारोबारियों पर तो जोर चलता नहीं, देश के लोगों को आंख दिखा रहे हैं। भाजपा भय बढ़ाकर भ्रष्टाचार का रेट बढ़ाना चाहती है। अखि‍लेश बोले- भाजपा की द‍िखावटी दुकान अब और नहीं चलेगी अखिलेश ने महंगाई को लेकर अपनी पार्टी के पूर्व सांसद व कवि उदय प्रताप सिंह की कविता को साझा करते हुए कहा कि पहले तो जमाखोरों और कालाबाजारियों की जेबें भरवाकर जनता को लूट लिया, अब चले हैं सस्ते टमाटर बेचने। भाजपा की दिखावटी दुकान अब और नहीं चलेगी। अब स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। भाजपा ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है: अखि‍लेश सपा मुखिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुदूर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की बड़ी चिंता हो रही है, जबकि भाजपा के सत्ता संरक्षण में प्रदेश के हर चुनाव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का दम घोंटा गया है। भाजपा ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है।

Edited By: Vinay Saxena