सपा का UP विधान परिषद चुनाव में धांधली का आरोप, 100 से अधिक शिकायतें दर्ज
समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, जिसमें मतदान के दिन 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
HighLights
सपा ने विधान परिषद चुनाव में धांधली के आरोप लगाए।
मतदान दिवस पर 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग और अवैध मतदान का आरोप।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव के लिए हुए मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। मतदान दिवस पर सपा की ओर से निर्वाचन आयोग को 100 से अधिक शिकायत की गईं। इनमें बूथ कैप्चरिंग, अवैध रूप से मतदान कराने, मतदाताओं को मतदान से रोकने आदि की शिकायतें शामिल हैं।
पार्टी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शिकायतों को साझा किया। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने अपनी हार के डर से मतदान में धांधली, बेईमानी और प्रशासन के सहयोग से विपक्षियों का उत्पीड़न किया।
लोक मर्यादा और नैतिकता के मानकों की धज्जियां उड़ाकर मंत्री, विधायक और भाजपा के प्रभावशाली नेताओं ने अपने पद की मर्यादा भूलकर मतदान को प्रभावित किया।
बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपाई रंग की पर्ची वालों को ही कई जगह मतदान करने दिया गया। बिना पहचान पत्र चेक किए भाजपाई वोटरों को वोट डालने दिया गया। चुनाव आयोग ने शिकायतों को बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की।