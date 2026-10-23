सपा का UP विधान परिषद चुनाव में धांधली का आरोप, 100 से अधिक शिकायतें दर्ज

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव के लिए हुए मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। मतदान दिवस पर सपा की ओर से निर्वाचन आयोग को 100 से अधिक शिकायत की गईं। इनमें बूथ कैप्चरिंग, अवैध रूप से मतदान कराने, मतदाताओं को मतदान से रोकने आदि की शिकायतें शामिल हैं।

पार्टी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शिकायतों को साझा किया। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने अपनी हार के डर से मतदान में धांधली, बेईमानी और प्रशासन के सहयोग से विपक्षियों का उत्पीड़न किया।