सीतापुर हाईवे होगा 6-लेन: इटौंजा में टूटकर बनेगा नया अंडरपास, 20 से अधिक गांवों को होगा फायदा

अशोक कुमार, इटौंजा। सीतापुर हाईवे पर इटौंजा से जुड़े 20 से अधिक गांवों के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हाईवे को छह लेन का बनाने की तैयारी के तहत मौजूदा अंडरपास तोड़कर नया बनाया जाएगा। साथ ही, अर्बन एरिया और स्कूल के निकट फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे।



सीतापुर रोड पर इटौंजा के आसपास गांवों के पास हाईवे पर कट नहीं है। ऐसे में लोगों को गांव पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है या जाम का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के पास कट बनाने की मांग को लेकर पहले धरना-प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन कट नहीं बनाया गया। अर्जुनपुर के निकट करीब तीन किलोमीटर दूर कट है।



चांदपुर खानीपुर, कल्याणपुर, पृथ्वीपुर, अहमदपुर खेड़ा, डेरवा, पृथ्वी नगर, उसरना, धर्मपुर, कुंडापुर, पालपुर, सिंघामऊ, शिवपुरी, बरगदी कला, उदवतपुर, राजापुर, रायपुर राजा, शाहपुर राजा, खानीपुर और अन्य गांवों के लोग इटौंजा आते-जाते हैं। इन गांवों के सैकड़ों बच्चे भी यहां पढ़ने जाते हैं। फिलहाल आवागमन ओवरब्रिज के नीचे से होता है।

डिवाइडर पार कर हाईवे करते हैं क्रॉस डिवाइडर पर टीन की चादरें लगा दी गई हैं, लेकिन खुली जगहों से स्कूली बच्चे और राहगीर सड़क पार करते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। संकरे ओवरब्रिज पर अक्सर जाम लगता है और लोग जल्दी निकलने के लिए डिवाइडर पार कर हाईवे क्रॉस करते हैं।