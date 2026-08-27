रिश्तों के अटूट प्रेम की मिसाल: यूपी की दो बहनों ने किडनी डोनेट कर भाइयों को दी नई जिंदगी

कुमार संजय , लखनऊ। किसी परिवार को जब यह पता चलता है कि उसके अपने की किडनी खराब हो गई है और जिंदगी बचाने के लिए ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो वह पल बेहद कठिन होता है। बीमारी के सदमे के साथ सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि किडनी कौन देगा।

ऐसे समय में जब परिवार का कोई अपना आगे बढ़कर अंगदान का फैसला करता है, तो निराशा के बीच उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संजय गांधी पीजीआइ) में ऐसे ही दो मामलों में बहनों ने अपने भाइयों को किडनी देकर नई जिंदगी दी है।

भाई की जिंदगी के लिए बहन बनीं किडनी डोनर

वाराणसी के सिंधोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुंची (पोस्ट राजपुर-मंगारी, तहसील पिंडरा) निवासी कौशिक कुमार मिश्रा (पुत्र लालचंद्र मिश्रा) की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। परिवार के सामने ट्रांसप्लांट ही जीवन बचाने का एकमात्र रास्ता था। ऐसे मुश्किल समय में उनकी बहन अनीता मिश्रा आगे आईं और उन्होंने अपनी किडनी भाई को दान करने का निर्णय लिया। कौशिक का यह सफल किडनी ट्रांसप्लांट मार्च 2026 में संजय गांधी पीजीआइ, लखनऊ में संपन्न हुआ।

अनीता मिश्रा ने साझा किया, “भाई को बीमारी की हालत में देखकर मेरा मन बहुत विचलित था। मन में बस यही एक बात थी कि अगर मेरी किडनी से उसकी जिंदगी बच सकती है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आज जब मुझे उसके लिए कुछ करने का मौका मिला, तो मैंने अपना फर्ज निभाया। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरा भाई अब एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहा है।”

अरविंद के लिए ज्ञानती ने किया अंगदान

इसी प्रकार, गाजीपुर की रहने वाली ज्ञानती ने अपने छोटे भाई अरविंद कुमार को किडनी देकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। अरविंद की बीमारी का पता चलने के बाद पूरा परिवार गहरे तनाव में था। चिंता इस बात की थी कि ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कहां से मिलेगा। ऐसे संकट के समय में बड़ी बहन ज्ञानती ने आगे आकर अपनी किडनी देने का साहसिक फैसला किया। अरविंद का किडनी ट्रांसप्लांट अक्टूबर 2025 में संजय गांधी पीजीआइ, लखनऊ में हुआ।

परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक था। एक तरफ भाई की गंभीर बीमारी ने सबको डरा दिया था, वहीं बहन के इस त्याग ने परिवार में उम्मीद और नई खुशी लौटा दी।

राखी के धागे से कहीं मजबूत निकला रिश्ता

रक्षाबंधन के पर्व पर बहन भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधती है और बदले में अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। लेकिन, इन दोनों बहनों ने इस पवित्र रिश्ते को एक नया आयाम दिया है। जिस भाई से वे रक्षा का वचन लेती हैं, जरूरत पड़ने पर उसकी जिंदगी की रक्षा के लिए वे खुद ढाल बनकर आगे आ गईं। किडनी खराब होने की खबर से जिस परिवार में डर और अनिश्चितता छा गई थी, बहनों के इस महान फैसले ने वहां फिर से मुस्कान बिखेर दी।

बहनों द्वारा अंगदान के आंकड़े क्यों हैं कम?

संस्थान के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रो. नारायण प्रसाद और किडनी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विपरीत प्रताप सोनकर के अनुसार, देश में किडनी दान करने वालों में आमतौर पर माताएं और पत्तियां सबसे अधिक होती हैं। पिछले पांच वर्षों में बहनों द्वारा किडनी दान करने के मामले नौ से अधिक दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके पीछे सामाजिक सोच, शादी के बाद ससुराल पक्ष की सहमति और अंगदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां मुख्य वजह हैं।

सोनकर ने बताया, “अंगदान को लेकर आज भी समाज में कई तरह के भ्रम हैं। सही चिकित्सकीय जांच में पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद अंगदान करने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। किसी अपने को जीवनदान देना समाज के लिए एक बेहद सकारात्मक संदेश है।”

एक भावनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

ट्रांसप्लांट टीम के सदस्य हिमांशु ने कहा, “किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि भावनाओं और अटूट रिश्तों से जुड़ा फैसला है। जब कोई बहन अपने भाई की सांसों की खातिर आगे आती है, तो वह क्षण पूरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गौरवशाली होता है।”

प्रो. नारायण प्रसाद के मुताबिक, उचित मेडिकल जांच के बाद किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए अंगदान को लेकर किसी भी तरह के डर या भ्रम के बजाय वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अनीता और ज्ञानती ने केवल अपनी किडनी ही दान नहीं की, बल्कि अपने भाइयों और पूरे परिवार को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। इन दोनों बहनों ने यह साबित कर दिखाया है कि भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ राखी के धागे तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बहन अपने शरीर का हिस्सा देकर भी भाई की जिंदगी की डोर थाम सकती है।