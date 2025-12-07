Language
    SIR in UP: उत्तर प्रदेश में 403 में से 34 विधानसभा क्षेत्रों में एसआइआर का काम पूरा

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    SIR in UP: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य के 91,441 बूथों पर एसआइआर का काम हो चुका है। उन्होंने बताया है कि 15.43 करोड़ से अधिक ...और पढ़ें

    विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 11 दिसंबर तक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआरआर) का काम पूरा कर लिया गया है। हर रविवार को भी सभी बीएलओ कार्य स्थल पर मुस्तैद रहते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य के 91,441 बूथों पर एसआइआर का काम हो चुका है। उन्होंने बताया है कि 15.43 करोड़ से अधिक (लगभग 99.93) गणना प्रपत्रों का वितरण हो चुका है। इसमें से 14.52 करोड़ से अधिक (लगभग 94.04 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बूथों पर नियुक्त बीएलए को बीएलओ को सहयोग करने के लिए निर्देशित करें।

    बीएलओ से कहा गया है कि चिन्हित अनुपस्थित, शिफ्टेड तथा मृत मतदाताओं का एक बार फिर से गहन जांच कर लें। इसमें राजनीतिक दलों के बीएलए का सहयोग भी लें।