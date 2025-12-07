SIR in UP: उत्तर प्रदेश में 403 में से 34 विधानसभा क्षेत्रों में एसआइआर का काम पूरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआरआर) का काम पूरा कर लिया गया है। हर रविवार को भी सभी बीएलओ कार्य स्थल पर मुस्तैद रहते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना है।

