UP में SIR ड्राफ्ट का लेखा-जोखा: 10 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम, 17 में 20 फीसदी से ज्यादा मतदाता हटाए गए; 75 जिलों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में लंबी अवधि तक चले मतदाता सूची दुरुस्त करने के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया। प्रदेश के 75 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 प्रतिशत से अधिक नाम कटे हैं। इनमें सर्वाधिक 30.04 प्रतिशत नाम लखन‍ऊ में कटे हैं और सबसे कम यानी 12.42 प्रतिशत नाम महोबा से कटे हैं।

अब एक माह तक यानी छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। अभी भी लोगों के पास नाम जुड़वाने और कटवाने का मौका है। मतदाता सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है। एसआइआर की प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या लगभग 2.97 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होते दिखने पर प्रदेश ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद गणना चरण 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इस अवधि में करीब नौ लाख फार्म और भरे गए थे।

प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआइआर के तहत दो करोड़ 88 लाख 75 हजार 230 ऐसे म प्र तदाता हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 18.70 प्रतिशत है। 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकार्ड नहीं मिले हैं, इन्हें अब चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। अब मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता रह गए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रति दे दी गई है।

किस श्रेणी में मिले कितने मतदाता स्थानांतरित/अनुपस्थित 2.17 करोड़

मृत 46.23 लाख

डुप्लीकेट 25.47 लाख

फार्म नहीं किए जमा 7.57 लाख

लखनऊ में कम हुए 12 लाख,138 मतदाता उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआईआर के तहत 17 जिल ऐसे हैं, जहां पर 20 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें सर्वाधिक लखनऊ से 12,00,138 वोटर यानी 30.04 प्रतिशत हैं। गाजियाबाद में 8,18,139 वोटर यानी 28.83 प्रतिशत, बलरामपुर में 4,11,200 वोटर यानी 25.98 प्रतिशत, कानपुर नगर में 9,02,148 वोटर यानी 25.50 प्रतिशत और प्रयागराज में 11,56,305 वोटर यानी 24.64 प्रतिशत कम हुए है।