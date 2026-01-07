UP में SIR ड्राफ्ट का लेखा-जोखा: 10 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम, 17 में 20 फीसदी से ज्यादा मतदाता हटाए गए; 75 जिलों की लिस्ट
SIR Voters Draft in UP: प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआईआर के तहत दो करोड़ 88 लाख 75 हजार 230 ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में लंबी अवधि तक चले मतदाता सूची दुरुस्त करने के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया। प्रदेश के 75 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 प्रतिशत से अधिक नाम कटे हैं। इनमें सर्वाधिक 30.04 प्रतिशत नाम लखनऊ में कटे हैं और सबसे कम यानी 12.42 प्रतिशत नाम महोबा से कटे हैं।
अब एक माह तक यानी छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। अभी भी लोगों के पास नाम जुड़वाने और कटवाने का मौका है। मतदाता सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है। एसआइआर की प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या लगभग 2.97 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होते दिखने पर प्रदेश ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद गणना चरण 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इस अवधि में करीब नौ लाख फार्म और भरे गए थे।
प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआइआर के तहत दो करोड़ 88 लाख 75 हजार 230 ऐसे म प्र तदाता हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 18.70 प्रतिशत है। 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकार्ड नहीं मिले हैं, इन्हें अब चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। अब मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता रह गए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रति दे दी गई है।
किस श्रेणी में मिले कितने मतदाता
स्थानांतरित/अनुपस्थित 2.17 करोड़
मृत 46.23 लाख
डुप्लीकेट 25.47 लाख
फार्म नहीं किए जमा 7.57 लाख
लखनऊ में कम हुए 12 लाख,138 मतदाता
उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआईआर के तहत 17 जिल ऐसे हैं, जहां पर 20 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें सर्वाधिक लखनऊ से 12,00,138 वोटर यानी 30.04 प्रतिशत हैं। गाजियाबाद में 8,18,139 वोटर यानी 28.83 प्रतिशत, बलरामपुर में 4,11,200 वोटर यानी 25.98 प्रतिशत, कानपुर नगर में 9,02,148 वोटर यानी 25.50 प्रतिशत और प्रयागराज में 11,56,305 वोटर यानी 24.64 प्रतिशत कम हुए है।
75 जिलों की मतदाता सूची, देखें कहां कटे कितने नाम
जिला कितने मतदाता कटे (प्रतिशत)
- सहारनपुर 4,32,534 (16.37%)
- मुजफ्फरनगर 3,44,217 (16.29%)
- मेरठ 6,65,635 (24.65%)
- गाजियाबाद 8,18,139 (28.83%)
- बुलन्दशहर 4,03,369 (15.14%)
- गौतम बुद्ध नगर 44,74,71 (23.98%)
- बागपत 177299 (18.15%)
- आगरा 8,36,943 (23.25%)
- अलीगढ 5,20,189 (18.60%)
- मथुरा 3,73,793 (19.19%)
- फिरोजाबाद 3,44,752 (18.13%)
- मैनपुरी 2,26,875 (16.17%)
- एटा 2,20,426 (16.80%)
- हाथरस 1,89,616 (16.30%)
- बरेली 7,14,753 (20.99%)
- बदायूं 4,92,995 (20.39%)
- शाहजहांपुर 5,03,922 (21.76%)
- पीलीभीत 1,99,772 (13.61%)
- मुरादाबाद 3,87,611 (15.76%)
- रामपुर 3,21,571 (18.29%)
- बिजनौर 4,27,159 (15.53%)
- अमरोहा 1,81,177 (13.22%)
- कानपुर नगर 9,02,148 (25.50%)
- कानपुर देहात 2,03,957 (15.26%)
- इटावा 2,33,018 (18.95%)
- फर्रुखाबाद 2,90,824 (20.80%)
- कन्नौज 2,78,095 (21.57%)
- औरैया 1,58,055 (15.36%)
- प्रयागराज 11,56,305 (24.64%)
- फतेहपुर 3,15,468 (16.32%)
- प्रतापगढ़ 5,00,109 (19.81%)
- कौशांबी 2,19,698 (18.00%)
- झांसी 2,19,612 (13.92%)
- ललितपुर 95,447 (9.95%)
- जालौन 2,12,059 (16.34%)
- हमीरपुर 90,560 (10.78%)
- महोबा 85,352 (12.42%)
- बांदा 1,75,421 (13.00%)
- चित्रकूट 1,00,092 (13.67%)
- वाराणसी 5,73,203 (18.18%)
- जौनपुर 5,89,543 (16.51%)
- गाजीपुर 4,08,689 (13.85%)
- चंदौली 2,30,086 (15.45%)
- मिर्जापुर 3,42,761 (17.94%)
- सोनभद्र 2,51,964 (17.93%)
- भदोही 2,06,320 (16.73%)
- आजमगढ़ 5,66,606 (15.25%)
- मऊ 3,00,223 (17.52%)
- बलिया 4,55,976 (18.16%)
- गोरखपुर 6,45,625 (17.61%)
- महाराजगंज 3,01,022 (15.11%)
- देवरिया 4,14,799 (17.22%)
- कुशीनगर 5,02,640 (18.65%)
- सोनभद्र 2,51,964 (17.93%)
- भदोही 2,06,320 (16.73%)
- आजमगढ़ 5,66,606 (15.25%)
- मऊ 3,00,223 (17.52%)
- बलिया 4,55,976 (18.16%)
- गोरखपुर 6,45,625 (17.61%)
- महाराजगंज 3,01,022 (15.11%)
- देवरिया 4,14,799 (17.22%)
- कुशीनगर 5,02,640 (18.65%)
- बस्ती 2,98,287 (15.70%)
- सिद्धार्थनगर 3,98,900 (20.33%)
- संत कबीर नगर 2,66,870 (19.96%)
- लखनऊ 12,00,138 (30.04%)
- उन्नाव 4,07,171 (17.51%)
- रायबरेली 3,48,862 (16.35%)
- सीतापुर 6,23,772 (19.55%)
- हरदोई 5,44,682 (18.04%)
- लखीमपुर खीरी 5,05,802 (17.50%)
- गोंडा 4,69,637 (18.40%)
- बहराइच 5,41,328 (20.44%)
- बलरामपुर 4,11,200 (25.98%)
- श्रावस्ती 1,34,992 (16.51%)
- अयोध्या 3,35,742 (17.69%)
- सुल्तानपुर 3,16,947 (17.19%)
- बाराबंकी 3,73,154 (16.00%)
- अम्बेडकर नगर 2,58,547 (13.82%)
- कासगंज 1,72,238 (16.28%)
- अमेठी 2,67,241 (18.60%)
- हापुड 2,57,903 (22.30%)
- शामली 1,63,458 (16.75%)
- संभल 3,18,601 (20.29%)
इन दस जिलों में कटे सबसे कम नाम
महोबा 85352
हमीरपुर 90560
ललितपुर 95447
चित्रकूट एक लाख
श्रावस्ती 1.34 लाख
शामली 1.63 लाख
कासगंज 1.72 लाख
बांदा 1.75 लाख
बागपत 1.77 लाख
अमरोहा 1.81 लाख
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।