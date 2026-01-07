SIR in UP: वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद भी आपके पास है मतदाता बनने का मौका, करें यह काम
डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मंगलवार को मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन में नाम कटने से लोग हताश न हों। अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट के नाम ही इस सूची में नहीं हैं। आप इनमें से हैं तो भी छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां कर सकते हैं।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च को होगा। प्रशासन ने आम जनता को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि सुधार को लेकर कोई शिकायत है, तो वे एक महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, वह फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिनके पास गणना प्रपत्र आया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से भर नहीं सके तो वे भी फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। हालांकि इन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा। इसमें गणना प्रपत्र की तरह ही 2003 का रिकार्ड देना होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं।
रिकॉर्ड नहीं मिल रहे
मतदाता सूची में दर्ज 1.04 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न तो इनके और न ही इनके माता-पिता या बाबा-दादी के नाम मिले हैं। यह कुल मतदाताओं का करीब सात प्रतिशत हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मंगलवार से 27 फरवरी तक इन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस देंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीकृत 12 प्रमाण पत्रों में से इन्हें एक देना होगा। आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा इसके साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
फाइनल वोटर लिस्ट में 12,55,56,25 वोटर शामिल
पब्लिश फाइनल वोटर लिस्ट में 12,55,56,25 वोटर शामिल हैं। इस लिस्ट को फाइनल करने का काम सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, 403 विधानसभा क्षेत्रों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 42 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 16,62,486 बूथ लेवल ऑफिसर (परिसीमन से पहले) ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर किया। बड़ी संख्या में वोटरों से संपर्क किया गया और साइन किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म सफलतापूर्वक इकट्ठा किए गए।
फार्म-6 भर कर मतदाता सूची में जुड़ें
अगर आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको फार्म-6 भरना होगा। इसके साथ घोषणा पत्र व जरूरी अभिलेख लगाने होंगे। इसे आनलाइन भरा जा सकता है, या फिर आफलाइन फार्म भरकर बीएलओ को दिया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) या फिर वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) एवं ईसीआइनेट मोबाइल एप पर मतदाता सूची उपलब्ध है।
जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है उन्हें 27 फरवरी तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस देंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीकृत 12 प्रमाण पत्रों में से इन्हें एक देना होगा। आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा इसके साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अब नोटिस एवं ईआरओ या एईआरओ से किसी का नाम काटा जा सकता है।
अब तक 15.78 लाख जमा हो चुके हैं फार्म-6
एसआईआर के कारण यूं तो मतदाता सूची फ्रीज थी, इसके बावजूद नए मतदाता बनने के लिए 15.78 लाख फार्म-6 जमा हो चुके हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले इसमें मतदाता बन सकते हैं।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को होगा। मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने या फिर जोड़ने के खिलाफ फार्म सात भरकर आपत्ति की जा सकती है। निवास स्थान परिवर्तन, नाम या पते में सुधार, एपिक नया बनाने के लिए फार्म आठ भरना होगा।
