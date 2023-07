Ram Mandir: जनवरी से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा श्री राम मंदिर, हवाई अड्डा के रनवे का कार्य पूरा

Ram Mandir Update News राम मंद‍िर में भूतल की फर्श पर संगमरमर लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मकराना के संगमरमर की आपूर्ति तेजी से हो रही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल पर निर्माण शुरू हो गया है। ऐसे में मंद‍िर जनवरी से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।

Ram Mandir: तेजी से आकार ले रहा राम मंद‍िर

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनवरी से भक्तों के लिए श्री राम जन्म भूमि मंदिर खोल दिया जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने को लेकर पहले ही समुचित प्रबंध कर लिए जाएं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन टर्मिनल का काम भी सितंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, परिवहन, पार्किंग, शौचालय, फूडकोर्ट आदि की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट की रैंकिंग करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रतिष्ठानों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए अच्छा कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों को 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों पर श्री राम का फोटोग्राफ लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अयोध्या में हाईवे पर छह प्रवेश द्वार प्रस्तावित किए गए हैं, इनमें से 2 प्रवेश द्वार का कार्य दिसंबर तक पूर्ण कराने के प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण,प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। भूतल पर 160 स्तंभ लग चुके हैं। दिसंबर तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह तैयार होना है, जिसमें दरवाजे, खिड़की तथा बिजली वायरिंग से लेकर फर्श पर संगमरमर लगने हैं। नए वर्ष में मकर संक्रांति के बाद रामलला को भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाना है। इसके पहले परिसर में सात दिन तक विशेष अनुष्ठान होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर के पांच मंडपों में से रंग व नृत्य मंडप पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएंगे।

Edited By: Prabhapunj Mishra