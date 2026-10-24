फाइव स्टार होटल का खाना खाने वाली श्रद्धा को जेल में खानी पड़ रही दलिया, सलाखों के पीछे ऐसे गुजरी पहली रात

संवाद सूत्र, गोसाईंगंज। फाइव स्टार होटलों में खाने, हाईफाई रेस्तरां में समय बिताने और आलीशान फ्लैट में लग्जरी लाइफ जीने वाली शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब बदल चुकी है। ठाठ-बाट और आरामदायक जिंदगी के बाद अब उसे जेल की बैरक में निर्धारित दिनचर्या के बीच रहना पड़ रहा है।

जेल में पहली रात उसकी बेचैनी में गुजरी। वह रातभर करवटें बदलती रही। शुक्रवार तड़के कुछ समय के लिए ही उसकी आंख लगी। सुबह छह बजे जेल प्रशासन ने उसे जगा दिया। नाश्ते में मीठी दलिया और चाय दी। जेल में उससे मिलने भी कोई नहीं आया।



जेल प्रशासन के मुताबिक, गुरुवार रात जेल में दाखिले के समय श्रद्धा दुबे सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। गुरुवार रात उसे खाने में साबुत उड़द की दाल, रोटी और आलू-सोया मेथी की सब्जी दी गई। शुक्रवार सुबह छह बजे उसे जगा दिया गया।

सुबह सात बजे नाश्ते में मीठी दलिया और चाय दी गई। दोपहर करीब 11 बजे भोजन में साबुत उड़द व राजमा की दाल, आलू-लौकी की सब्जी, चावल और रोटी परोसी गई। रात में उसे अरहर की दाल, आलू-कद्दू की सब्जी और रोटी दी गई।