शिवपाल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा सपा पूरी तरह मजबूत है और उसके विधायक कहीं टूट कर नहीं जा रहे हैं। बी टीम तोड़ने के सवाल पर शिवपाल ने कहा एक बार तो तोड़ ही चुके हैं समय आने पर देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा भाजपा से अलग नहीं है जब भी मौका आता है तब वह भाजपा के नजदीक खड़ी दिखाई देती है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव।- फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बसपा पर हमला बोलते हुए उसे भाजपा की बी टीम बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से मायावती को डर लगता है। समाजवादियों का इतिहास रहा है हम डरते नहीं हैं। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर व निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर टिप्पणी करते हुए इन्हें हल्के लोग बताया। कहा कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव आने पर ये दुकान चलाते हैं, हम ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं हैं। शि‍वपाल ने कहा- कहीं टूट कर नहीं जा रहे सपा व‍िधायक शिवपाल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा सपा पूरी तरह मजबूत है और उसके विधायक कहीं टूट कर नहीं जा रहे हैं। बी टीम तोड़ने के सवाल पर शिवपाल ने कहा एक बार तो तोड़ ही चुके हैं, समय आने पर देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा, भाजपा से अलग नहीं है, जब भी मौका आता है तब वह भाजपा के नजदीक खड़ी दिखाई देती है। कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति अखिलेश के साथ मिलकर बनाएंगे और भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने का काम करेंगे। अखिलेश की मुहिम को मिला शिवपाल का समर्थन; कहा- रणनीति बनाकर BJP को हराएंगे, UCC पर कहीं ये बात… भाजपा ने महाराष्‍ट्र को प्रयोगशाला बना रखा है: शि‍वपाल महाराष्ट्र के मामले में शिवपाल ने कहा कि जहां तक हम शरद पवार को जानते हैं वो नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की तरह कभी नहीं झुके। भाजपा के लोगों ने महाराष्ट्र को प्रयोगशाला बना रखा है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर कहा कि चुनाव से पहले भ्रमित करने के लिए भाजपा ऐसी बात करती है। उन्होंने भाजपा पर इसके जरिए ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया।

