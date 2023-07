अखिलेश की मुहिम को मिला शिवपाल का समर्थन; कहा- रणनीति बनाकर BJP को हराएंगे, UCC पर कहीं ये बात…

लखनऊ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने विपक्षी एकता और यूसीसी को लेकर एक बयान में कहा राजनीति का हिस्सा होता है कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए हमें रणनीति बनानी है। हमें भाजपा को हराने की रणनीति बनानी है। संगठन को मजबूत करना है। अखिलेश यादव के साथ बैठक कर हम इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे कि भाजपा 2024 में वापस न आ सके।

अखिलेश की मुहिम को मिला शिवपाल का समर्थन

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाने की कवायद में लगी है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव के समय यूसीसी लाने के विषय पर सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता शिवपाल सिंह यादव ने विपक्षी एकता और यूसीसी को लेकर एक बयान में कहा कि "राजनीति का हिस्सा होता है कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए हमें रणनीति बनानी है। हमें भाजपा को हराने की रणनीति बनानी है। संगठन को मजबूत करना है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक कर हम इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे कि भाजपा 2024 में वापस न आ सके। भाजपा चुनाव के समय UCC लाने का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।" राजनीति का हिस्सा होता है कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए हमें रणनीति बनानी है। हमें भाजपा को हराने की रणनीति बनानी है। संगठन को मज़बूत करना है। अखिलेश यादव के साथ बैठ कर हम इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे कि भाजपा 2024 में वापस न आ सके। यह चुनाव के समय UCC ला रहे हैं, भाजपा… pic.twitter.com/Spo6k3MGlN July 4, 2023 बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव भी UCC को लेकर भाजपा पर हमला बोल चुके हैं। अखिलेश ने एक बयान में कहा था कि "भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया है।"

