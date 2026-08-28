हरदोई में घर के सामने खेत में मिला हैंड ग्रेनेड का खोखा, पुलिस ने बढ़ा दी सतर्कता

जागरण संवाददाता, हरदोई। एक ग्रामीण के घर के सामने खेत में शुक्रवार सुबह हैंड ग्रेनेड काएक खोखा मिलने से यहां के पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। हरपालपुर क्षेत्र के ग्राम जोधनपुरवा मजरा पलिया की इस घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के दृष्टिगत घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कराकर क्षेत्र को सील कर दिया।

जोधनपुरवा मजरा पलिया गांव के सतीश कुमार पुत्र रामसेवक राठौर के घर के सामने खेत में यह संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली। सतीश कुमार के अनुसार, गुरुवार रात खाना खाते समय उनके घर की छत पर पड़े तिरपाल पर कोई भारी वस्तु आकर गिरी थी। इसके बाद में वह वस्तु नीचे आ गई। उन्होंने लकड़ी की सहायता से उसे पन्नी में लपेटकर घर से बाहर खेत की ओर रख दिया।

शुक्रवार सुबह संदिग्ध वस्तु को ध्यान से देखने पर उन्हें उसके हैंड ग्रेनेड होने की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी और डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने के करीब 10 मिनट बाद पीआरवी टीम मौके पर पहुंची।

हरपालपुर कोतवाली प्रभारी संदीप कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने घटनास्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी हरपालपुर कोतवाली बुलाया गया।

सतीश कुमार ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए सांडी क्षेत्र में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों पर घर की ओर हैंड ग्रेनेड फेंके जाने का आरोप लगाया है। पुलिस इस आरोप समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।