    परवेज को लेकर बड़ा खुलासा: कीपैड फोन चलाता था, बड़ा भाई शाेएब बोला- आतंकी का भाई होना बेहद दुखद

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    डॉ. शाहीन और परवेज के बड़े भाई शोएब ने बताया कि परवेज से उनकी लगातार बात होती थी, लेकिन शाहीन से चार साल से बातचीत बंद है। उन्होंने कहा कि आतंकी का भाई होना दुखद है, पर उन्हें विश्वास है कि उनके भाई-बहन बेगुनाह हैं।

    परवेज के पास मिला कीपैड फाेन।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। डॉक्टर परवेज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर परवेज कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था। एजेंसीज को परवेज के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कीपैड फोन भी बरामद हुआ है इसके साथ ही धारदार हथियार भी मिले हैं। परवेज के पास से 6 कीपैड फोन, एक हार्डडिस्क और कुश और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिला है। परवेज को लेकर यह भी पता चला है कि मुजामिल के संपर्क में भी था। अपनी बहन शाहीन से भी लगातार बातचीत करता था परवेज।

    वहीं बड़े भाई शाेएब ने ये बात कही है


    डॉ. शाहीन और परवेज के बड़े भाई शोएब ने बातचीत में बताया कि परवेज से लगातार बातचीत होती थी। बहन शाहीन से 4 साल से बातचीत नही हुई। आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है लेकिन मुझे यकीन है कि वह दोनों बेगुनाह है।

     

    कई बार शाहीन ने जताई दूसरे देश जाने की इच्छा


    जैश के आतंकी संगठन की महिला विंग की डॉ शाहीन के पत्नी डॉ. जफर हयात ने कहा कि वो कई बार दूसरे देश जाने की कोशिश इच्छा जाहिर करती थी। तब तक साथ रही कुछ ऐसा नहीं लगा कि उसका मन इस ओर था। तलाक के बात से बात नहीं हुई। दो बच्चे है। दोनों मेरे साथ। वो अक्सर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाने की बात करती थी। तलाक के लिए उसकी ओर से किया गया था।

    सराई तरीके के हमारा तलाक हुआ। हमारी शादी सात साल दो महीने चली। अरेंज मैरिज हुई थी। कानपुर में उस टाइम पोस्टिंग थी। कभी बुर्का नहीं पहना। धार्मिक बंदिश नहीं थी। 2003 नंबर में शादी। हमारे बीच कोई विवाद नहीं था। जीएसवीएम में साथ रहा। कभी कभी उनके विभाग के लोग आते थे। फैजाबाद का रहने वाला हूं। सिर्फ ससुराल जाने में बुर्का पहनती थी।