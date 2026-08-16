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पीजीआई लखनऊ में उत्कृष्ट कार्य के लिए 39 कर्मी सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

By Sanjay Kumar Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:53 PM (IST)

पीजीआई लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें निदेशक प्रो. राधा कृष्ण धीमन ने ध्वजारोहण किया।

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HighLights

  1. पीजीआई लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

  2. निदेशक प्रो. राधा कृष्ण धीमन ने ध्वजारोहण कर श्रद्धांजलि दी।

  3. संस्थान के 39 उत्कृष्ट कर्मियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर निदेशक प्रो. राधा कृष्ण धीमन ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी के लिए किए गए बलिदानों को याद करने और राष्ट्र की प्रगति पर चिंतन करने का अवसर है उत्कृष्ट कार्य के लिए 39 कर्मियों को सम्मानित किया।


विभाग / कार्यालय पदनाम / पद नाम
सीसीएम हाउसकीपिंग/स्वच्छता (आउटसोर्स) रानी
गैस्ट्रो मेडिसिन (ओपीडी) पेशेंट हेल्पर (आउटसोर्स) राजेश यादव
न्यूक्लियर मेडिसिन अस्पताल परिचर ग्रेड-I हरिश चंद्र उप्रेती
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओटी अस्पताल परिचर ग्रेड-I अवध राम
एंडो सर्जरी ओपीडी परिचर ग्रेड-I राकेश यादव
अपर निदेशक परिचर ग्रेड-I राम फेर
केंद्रीय पुस्तकालय परिचर ग्रेड-I मुन्ना लाल
जेडी (एम.एम.) कार्यालय परिचर ग्रेड-II अर्चना विजय जोशी
एनेस्थीसियोलॉजी डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स) मीनू सिंह
सीवीटीएस कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स) जितेंद्र सिंह
कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स) राजनीश मिश्रा
व्हीकल सेल जेडी (ए) डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स) शैलेश
एंडोक्राइनोलॉजी ओपीडी डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स) जूही भटनागर
सीएसएसडी ओटी असिस्टेंट आशीष कुमार गौतम
पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एमएसडब्ल्यू (आउटसोर्स) गरिमा मिश्रा
रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन (आउटसोर्स) कपिल मोहन गुप्ता
वित्त कार्यालय अकाउंट ऑफिसर आदर्श श्रीवास्तव
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तकनीकी अधिकारी मनीष गोपाल सक्सेना
इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) तकनीकी अधिकारी (सीडब्ल्यूएस) विजय शंकर यादव
इमरजेंसी मेडिसिन एसएनओ प्रवीण एन.पी.
इन्फेक्शन डिजीज वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी विनीता सिंह
नियोनेटोलॉजी एसएनओ रंजीता मसीह
ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी अंजू बाला
पल्मोनरी मेडिसिन आईसीयू वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मेरून निशा
डे केयर न्यू ओपीडी सहायक नर्सिंग अधीक्षक संगीता नरहरी गनवीर
सीएमएस कार्यालय सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय सक्सेना
हेड एंड नेक सर्जरी (ओटी) सहायक नर्सिंग अधीक्षक नीलम सचान
मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहायक नर्सिंग अधीक्षक मालिनी जी. सिंह
नेफ्रोलॉजी (वार्ड) सहायक नर्सिंग अधीक्षक अनिल कुमार मौर्य
रिसर्च सेल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमलेश कुमार
कार्डियोलॉजी उप नर्सिंग अधीक्षक सुजा कोशी
पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटीज डीएनएस रीता आर्या
न्यूरोसर्जरी उप नर्सिंग अधीक्षक शोभना के. नायर
माइक्रोबायोलॉजी मुख्य तकनीकी अधिकारी दिनेश प्रसाद
रेडियोथेरेपी मुख्य तकनीकी अधिकारी हरिवीर सिंह
एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रयाग नारायण श्रीवास्तव
मेडिकल जेनेटिक्स वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी बृजेश कुमार पटेल
एचआरएफ वरिष्ठ प्रोग्रामर उमेश दत्त शर्मा
एम.आई.यू. चीफ आर्टिस्ट अनिल कुमार


कार्यक्रम में कार्यकारी डीन प्रो. मनोज जैन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक प्रो. आर. हर्षवर्धन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रकाश सिंह सहित संकाय सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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