SGPGI Lucknow: किडनी के नए दुश्मन का मिलकर करेंगे मुकाबला, सीकेएम को लेकर जताई गई चिंता
Indian Society Of Nephrology: डब्ल्यूएचओ ने किडनी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे मरीजों को टार्गेटेड थेरेपी, मल्टीपल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ : संजय गांधी पीजीआइ में आयोजित इंडियन सोसायटी आफ नेफ्रोलाजी के अधिवेशन में क्रानिक किडनी मेटाबोलिक (सीकेएम) को लेकर गंभीर चिंता जताई गई।
प्रो. नारायण प्रसाद के अनुसार, सीकेएम वह स्थिति है जिसमें डायबटीज, उच्च रक्तचाप, मोटापा और लिपिड बढ़ा होना जैसी परेशानियां शामिल होती हैं। यह सिर्फ किडनी ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारी की आशंका भी बढ़ाता है।
भारत में अनुमानित 12-15 फीसदी में सीकेएम की समस्या है, जो तेजी से बढ़ रही है। अधिवेशन में अमेरिका की नेफ्रोलाजी सोसाइटी के भारतीय मूल विज्ञानियों के साथ मिलकर सीकेएम की रोकथाम, सपोर्टिव मैनेजमेंट और नई थेरेपी पर काम करने की घोषणा की गई।
प्रो. प्रसाद ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने किडनी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे मरीजों को टार्गेटेड थेरेपी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी और बड़े स्तर पर बचाव कार्यक्रम मिल सकेंगे।
क्रानिक किडनी मेटाबोलिक का मतलब है किडनी (गुर्दे) की पुरानी बीमारी के कारण शरीर के मेटाबोलिक (चयापचय) संतुलन में गड़बड़ी, खासकर मेटाबोलिक एसिडोसिस (रक्त में एसिड का बढ़ना) होना, जो किडनी के एसिड बाहर निकालने की क्षमता घटने से होता है।
क्रानिक किडनी मेटाबोलिक की प्रगति, हड्डियों की कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। इसका इलाज खान-पान में बदलाव (फल-सब्जियां), क्षार थेरेपी और अन्य दवाओं से किया जाता है, ताकि किडनी रोग को बढ़ने से रोका जा सके और लक्षणों को कम किया जा सके।
ग्रीन डायलिसिस पर जोर
प्रो. प्रसाद ने बताया, एक डायलिसिस में 200 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। पानी को रीयूज, सोलर प्लांट डायलाइजर जैसे उपायों से पर्यावरण बचाया जा सकता है।
भविष्य में पिग किडनी प्रत्यारोपण
अमेरिका से आए डा. टाडापुरी ने बताया कि पिग की किडनी प्रत्यारोपण का पहला मरीज छह महीने तक ठीक रहा, लेकिन संक्रमण से मौत हुई। शोध जारी है और भविष्य में किडनी की कमी के कारण मरीजों के लिए यह विकल्प महत्वपूर्ण हो सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।