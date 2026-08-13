उत्तर प्रदेश में सात पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर, लखनऊ में जन भवन भेजी गईं निधि पाण्डेय

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने के साथ दुरुस्त करने के क्रम में गुरुवार सुबह सात पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। माना जा रहा है कि शाम तक तबादलों एक और सूची जारी होगी।

उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ में उप जिलाधिकारी के पद तैनात निधि पाण्डेय को जन भवन में कम्पट्रोलर के पद पर भेजा गया है। ज्योति राय अपर जिलाधिकारी अपर आयुक्त, आजमगढ (वि/ रा) को बलरामपुर मंडल, संदीप केला को नगर मैजिस्ट्रेट बांदा से अपर जिलाधिकारी (वि /रा) बलरामपुर, दिनेश चन्द्र उपजिलाधिकारी बुलंदशहर को नगर मैजिस्ट्रेट बांदा, दिव्या ओझा उपजिलाधिकारी चंदौली को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक ) बरेली, विनय कुमार सिंह नगर मैजिस्ट्रेट, प्रयागराज को नगर मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव नगर मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर नगर को मैजिस्ट्रेट प्रयागराज के पद पर तैनाती मिली है।