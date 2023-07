Seema Gulam Haider सीमा के अनुसार उसके पति का नाम गुलाम हैदर था। वह साल 2019 में सीमा को छोड़कर सऊदी अरब जा चुका है। सीमा का कहना था क‍ि उसका पति अक्‍सर उसको मारता पीटता था। बहरहाल सीमा के पति ने फेसबुक पर वीडियो पोस्‍ट करते हुए कहा क‍ि उसकी बीवी सीमा हैदर पाक‍िस्‍तान छोड़कर भारत चली गई है और उसके छोटे बच्‍चे हैं।

Seema Haider : कौन है पाकिस्‍तान से आई सीमा हैदर? अब तक क्‍या-क्‍या हुआ सब जान लीजिए

लखनऊ, जागरण ऑनलाइन टीम। ATS ने पाकिस्‍तानी सीमा गुलाम हैदर और उसके ब्‍वॉयफ्रेंड सचिन को हिरासत में ले लिया है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। बता दें क‍ि सीमा हैदर नेपाल के रास्‍ते भारत आई थी। सचिन और सीमा की दोस्‍ती पबजी गेम खेलते हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी। सीमा का पति सऊदी अरब में रहता है। सीमा के चार बच्‍चे हैं। जिन्‍हें वो छोड़कर नेपाल के काठमांडू के रास्‍ते भारत प्रवेश कर गई। अवैध रूप से सीमा ने कब की भारत में घुसपैठ? सीमा ने 13 मई को भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। इसके बाद वह ग्रेटर नोएडा के कस्‍बा रबूपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्‍तानी एजेंट होने के लगातार आरोप लगते रहे। कैसे हुआ मामला हाइलाइट? सीमा के अनुसार उसके पति का नाम गुलाम हैदर था। वह साल 2019 में सीमा को छोड़कर सऊदी अरब जा चुका है। सीमा का कहना था क‍ि उसका पति अक्‍सर उसको मारता पीटता था। बहरहाल, सीमा के पति ने फेसबुक पर वीडियो पोस्‍ट करते हुए कहा क‍ि उसकी बीवी सीमा हैदर पाक‍िस्‍तान छोड़कर भारत चली गई है और उसके छोटे बच्‍चे हैं। गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए सीमा को वापस पाकिस्‍तान भेजने की बात कही। वीडियो वायरल हुई तो करोड़ों लोगों को इस मामले का पता चला। सीमा के बच्‍चे कहां है? सीमा के अनुसार उसके बच्‍चे उसकी बहन के पास हैं। सीमा ने बताया है क‍ि उसके चार बच्‍चे हैं। अब उसकी बहन पाकिस्‍तान में बच्‍चों की देखभाल कर रही है। सचिन के लिए क्‍या कहा सीमा ने? सीमा गुलाम हैदर ने मीडिया से कहा है क‍ि अब सचिन ही उसका पति है। वह अपनी सारी जिंदगी सचिन के साथ ही भारत में रहना चाहती है। वहीं सचिन ने भी कहा क‍ि वह सीमा से प्रेम करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। एटीएस ने लिया हिरासत में 17 जुलाई को दोपहर सीमा गुलाम हैदर और उसके कथित पति सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने सीमा के आईकार्ड हाईकमीशन को भेजे हैं। बताया यह भी जा रहा है क‍ि आईबी को इनपुट मिला है क‍ि सीमा के चाचा पाकिस्‍तानी सेना में सूबेदार हैं। इसके तहत अब सीमा गुलाम हैदर पर ISI एजेंट होने का शक बढ़ गया है।

