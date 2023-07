जल्द संवरेगी UP के एडेड स्कूलों की सूरत, योगी सरकार खर्च करेगी 200 करोड़; पहली बार दी जाएगी आर्थिक मदद

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि यह पहल अच्छी है। सरकार को चाहिए कि वह अधिक से अधिक आर्थिक मदद देकर इन स्कूलों में सुविधएं बढ़ाए। बीते दिनों मुख्यमंत्री द्वारा माध्यमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए आपरेशन कायाकल्प का दूसरा चरण शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब महानिदेशक द्वारा ऐसे स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।

UP में जल्द शुरू होगा आपरेशन कायाकल्प का दूसरा चरण। जागरण

