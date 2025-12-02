कफ सीरप कांड में STF को बड़ी कामयाबी, दूसरा मास्टरमाइंड और बर्खास्त सिपाही लखनऊ से हुआ गिरफ्तार
यूपी एसटीएफ ने फेंसेडिल कफ सीरप तस्करी मामले में आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आलोक, कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी में शामिल था और एक बाहुबली के संरक्षण में काम कर रहा था। ईडी ने दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई सफेदपोश लोगों के शामिल होने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। फेंसेडिल कफ सीरप मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार को कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी के आरोपित आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आलोक के खिलाफ सोमवार को ही लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। आलोक राज्य में कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी में लंबे समय से लिप्त था। साथ ही एक बाहुबली के संरक्षण में वह कफ सीरप गिरोह के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के साथ मिलकर काम कर रहा था।
सोमवार को एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्वांचल के कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन वह एसटीएफ के हाथ नहीं लगा था। कुछ समय के लिए उसकी लोकेशन जौनपुर के एक बाहुबली के घर के पास जरूर आई थी। बाहुबली के संरक्षण में आने के बाद आलोक ने कुछ ही वर्षों में कफ सीरप की तस्करी से मोटी कमाई की थी।
इस गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई भागने के बाद उसका पिता भी थाईलैंड भागने की फिराक में बीते दिनों कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एसटीएफ इस मामले में आलोक के विरुद्ध एलओसी जारी कराने की तैयारी कर रही है।
ईडी ने शुरू की दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप मामले की जांच
