लखनऊ अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, दो दर्जन से अधिक घरों पर नोटिस चस्पा; इसी माह होगा अवैध भवनों का सर्वे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अलीगंज के भीषण अग्निकांड का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में तेजी से कार्रवाई शुरू किया है। बुधवार को एक दर्जन से अधिक घरों में नोटिस चस्पा की गई है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र लखनऊ पहुंचकर अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। प्राधिकरण ने क्षेत्र के सभी भवनों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड की प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (एसआइटी) की रिपोर्ट मांगा है। एसआइटी अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल करेगी जिनकी भूमिका या लापरवाही सामने आई है। अब उन अधिकारियों की धड़कनें तेज हैं जिनके नाम एलडीए ने एसआइटी को भेजा था। इन दिनों एलडीए हर भवन के मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस दौरान तैनात अधिकारियों के नाम, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों तक का ब्यौरा जुटा रहा है।