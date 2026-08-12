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    लखनऊ अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, दो दर्जन से अधिक घरों पर नोटिस चस्पा; इसी माह होगा अवैध भवनों का सर्वे

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:48 PM (IST)

    अलीगंज अग्निकांड का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध भवनों पर कार्रवाई तेज कर दी है और नोटिस चस्पा किए हैं। इस ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड पर कार्रवाई का संज्ञान लिया।

    2. लखनऊ प्राधिकरण ने अवैध भवनों पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई शुरू की।

    3. सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अलीगंज के भीषण अग्निकांड का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में तेजी से कार्रवाई शुरू किया है। बुधवार को एक दर्जन से अधिक घरों में नोटिस चस्पा की गई है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र लखनऊ पहुंचकर अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। प्राधिकरण ने क्षेत्र के सभी भवनों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कराया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड की प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (एसआइटी) की रिपोर्ट मांगा है। एसआइटी अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल करेगी जिनकी भूमिका या लापरवाही सामने आई है।

    अब उन अधिकारियों की धड़कनें तेज हैं जिनके नाम एलडीए ने एसआइटी को भेजा था। इन दिनों एलडीए हर भवन के मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस दौरान तैनात अधिकारियों के नाम, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों तक का ब्यौरा जुटा रहा है।

    अधिकारियों को दिए निर्देश

    अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान कोई तथ्य अधूरा न रहे। इस मामले की सुनवाई सितंबर के मध्य प्रस्तावित है। उससे पहले न्याय मित्र स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं।

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    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित 51 भवनों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल हैं। इनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी व उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े भवन भी शामिल हैं।

    एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया गया है। यदि न्यायालय के निर्देश पर शहर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो यह राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है।