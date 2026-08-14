लखनऊ में सुभासपा दफ्तर पर हमले के पीछे सपा का हाथ, मंत्री ओपी राजभर का गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। SBSP दफ़्तर पर हमले को लेकर राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग हैं।

उन्होंने बताया, "राशिद अली नाम के व्यक्ति ने फोन कर मेरे कार्यालय में पूछा कि अरविंद और ओम प्रकाश राजभर कहां है। उसके बाद वे कार्यालय में पहुंचा और धर्मप्रकाश से पूछा कि कहा हैं, गलत भाषा का प्रयोग भी किया। इतने में रिवॉल्वर निकाल लिया, शोर होने के बाद फरार हो गया।"

बता दें कि गुरुवार को हजरतगंज स्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रदेश कार्यालय में घुसकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर को गाली देने और विरोध करने पर कार्यालय प्रभारी से मारपीट कर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था।

कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने आरोपित राशिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्म प्रकाश चौधरी के मुताबिक, वह ए-1 विधायक निवास, पार्क रोड स्थित सुभासपा के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हैं। 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम लोगों का आवागमन था। इसी दौरान राशिद अली नाम का व्यक्ति उनके मोबाइल पर फोन करने के बाद कार्यालय पहुंचा।

आरोप है कि उसने कार्यालय में आते ही डॉ. अरविंद राजभर को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगा। धर्म प्रकाश ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

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आरोप है कि इसी दौरान उसने पिस्टल निकाल ली और गोली मारने की धमकी दी। शोर सुनकर कार्यालय में मौजूद सनी राजभर, मुन्ना राजभर, रिंकू यादव और अनिल कुमार आरोपित को पकड़ने के लिए दौड़े। कई लोगों को अपनी ओर आता देखकर आरोपित कार्यालय से बाहर भाग निकला।

तहरीर के मुताबिक, जाते समय आरोपित ने धर्म प्रकाश चौधरी और डॉ. अरविंद राजभर को गालियां देते हुए धमकी दी कि कार्यालय के बाहर दोनों को जान से मार देगा। घटना के बाद कार्यालय के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया।