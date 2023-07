Bharat Gaurav Special Train: सात ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा IRCTC, 27 जुलाई को आरंभ होगी यात्रा

भारत गौरव ट्रेन ओंकारेश्वर महाकालेश्वर सोमनाथ भेंट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर नागेश्वर त्रयंबकेश्वर घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। इस ट्रेन में एसी और स्लीपर की कुल 767 सीटें होंगी। भारत गौरव ट्रेन में योगनगरी ऋषिकेश हरिद्वार मुरादाबाद बरेली शाहजहांपुर हरदोई लखनऊ कानपुर उरई वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी एवं ललितपुर से यात्रा करने की सुविधा होगी। भारत गौरव ट्रेन पांच अगस्त को वापस लखनऊ पहुंचेगी।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। सावन पर सात ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) भारत गौरव विशेष ट्रेन चलाएगा। यह यात्रा 27 जुलाई को आरंभ होगी। सात ज्योतिर्लिंग के दर्शन भारत गौरव ट्रेन ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भेंट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। इस ट्रेन में एसी और स्लीपर की कुल 767 सीटें होंगी। भारत गौरव ट्रेन में योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी एवं ललितपुर से यात्रा करने की सुविधा होगी। पांच अगस्‍त को वापस लखनऊ पहुंचेगी ट्रेन भारत गौरव ट्रेन पांच अगस्त को वापस लखनऊ पहुंचेगी। स्लीपर बोगी में सफर के लिए 18925 रुपये, एसी थर्ड के लिए 31769 रुपये और एसी सेकेंड के लिए 42163 रुपये देना होगा। आइआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों से 917 रुपये प्रतिमाह की ईएमआइ भी उपलब्ध है।

