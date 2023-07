UP में है 5 हजार साल पुराना पृथ्वीनाथ मंदिर, एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग दर्शन के लिए उमड़ता है भक्तों का मेला

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पृथ्वीनाथ मंदिर स्थित है। जिसका शिवलिंग पुरात्तव विभाग के अनुसार लगभग 5 हजार साल पुराना है। पौराणिक मान्यता है इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत के भीम ने अज्ञातवास के दौरान की थी। माना जाता है यह शिवलिंग एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। सावन ने महीने की शुरूआत के साथ ही यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है।

UP में है 5 हजार साल पुराना पृथ्वीनाथ मंदिर

Your browser does not support the audio element.

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: 4 जुलाई से सावन की शुरूआत हो रही है। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र मास में भक्तों का शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। सभी भक्त भोलेनाथ की अराधना करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पृथ्वीनाथ मंदिर स्थित है, जहां पूरे सावन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। दूर-दूर से इस प्राचीन मंदिर में शिव की अराधना करने भक्त आते हैं। मान्यता है द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां पर प्रवास किया था। उस दौरान भीम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। काले कसौटी के पत्थरों से बना यह शिवलिंग वर्तमान में साढ़े पांच फीट ऊंचा है। जो कि एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बताया जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का है विशेष प्रावधान इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष प्रावधान है। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण एड़ी उठाकर ही जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है सावन माह में पड़ने वाले सोमवार और शुक्रवार को भगवान शिव की इस मंदिर में पूजा करने से मन वांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार, यह शिवलिंग लगभग 5 हजार वर्ष पुराना है। जो कि महाभारत काल का है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप गोंडा जिले के जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए तरह-तरह के साधन भी उपलब्ध हैं। जिला मुख्यालय से इटियाथोक या आर्यनगर-खरगूपुर असिधा होते हुए पहुंचा जा सकता है। आर्यनगर से आसानी से टैक्सी उपलब्ध होगी।

Edited By: Abhishek Pandey