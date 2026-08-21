राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय सिंह का आरोप, SIT रिपोर्ट का 6 नंबर पन्ना दबाया; निष्पक्ष जांच के लिए जाएंगे SC

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे।

आरोप लगाया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का पन्ना नंबर छह अब तक दबाकर रखा गया था। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लेकिन उसी दिन आरोपियों को क्लीन चिट मिलने की खबरें सामने आईं।