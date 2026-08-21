Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय सिंह का आरोप, SIT रिपोर्ट का 6 नंबर पन्ना दबाया; निष्पक्ष जांच के लिए जाएंगे SC

By Vivek Rao Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:07 PM (IST)

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में निष्पक्ष जांच न होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

संजय सिंह

संजय सिंह

HighLights

  1. संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी।

  2. एसआईटी रिपोर्ट के पन्ने दबाने और क्लीन चिट देने का आरोप लगाया।

  3. जांच प्रभावित करने की कोशिश पर 26 दस्तावेज सौंपने की तैयारी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे।

आरोप लगाया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का पन्ना नंबर छह अब तक दबाकर रखा गया था। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लेकिन उसी दिन आरोपियों को क्लीन चिट मिलने की खबरें सामने आईं।

इसे उन्होंने जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी को प्रभावित करने की कोशिश बताया। पार्टी कार्यालय में पत्रकारवार्ता में उन्होंने बताया कि एसआईटी अध्यक्ष किरन एस को पत्र भेजकर 26 दस्तावेज सौंपने के लिए समय मांगा है। साथ ही भाजपा पर सरकारी स्कूल बंद करने और युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां मिलने का भी आरोप लगाया।

यह भी पढ़ें- 'नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से होगा विकास', प्रयागराज में आई बाढ़ पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज