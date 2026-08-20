'SIT रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीनचिट कैसे मिली?' संजय सिंह बोले- सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन सौदों में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने की खबरों पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, फिर क्लीन चिट की खबरें कैसे आईं? संजय सिंह ने एसआईटी अध्यक्ष किरन एस. को पत्र लिखकर 20 से 23 अगस्त के बीच 26 दस्तावेज सौंपने का समय मांगा है।