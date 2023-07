Lok Sabha Election 2024: संजय निषाद ने राजभर का NDA में किया स्वागत, कहा- UP की सभी 80 सीटें जीतेंगे

Lok Sabha Election 2024 संजय निषाद ने कहा कि ओपी राजभर के आने से निश्चित रूप से एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा और हम आसानी से शोषित वंचित और निचले पायदान के लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला सकेंगे। कहा एनडीए एकजुट और मजबूत है हम प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष के पास कुछ नहीं है।

एनडीए एकजुट और मजबूत, विपक्ष के पास कुछ नहीं: संजय निषाद

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सुभासपा के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बड़ा भाई बताया और कहा कि, देश के विकास के लिए उन्होंने एनडीए को चुना इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। निषाद पार्टी और सुहेलदेव पार्टी का मुद्दा एक संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी और सुहेलदेव पार्टी का मुद्दा एक है, सुभासपा के एनडीए से जुड़ने से यह मुद्दे आसानी से हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज हो या राजभर, यदि पिछली सरकारों ने इन्हें सम्मान दिया होता तो हम लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत ही न पड़ती। एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा उन्होंने कहा कि ओपी राजभर के आने से निश्चित रूप से एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा और हम आसानी से शोषित वंचित और निचले पायदान के लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला सकेंगे। कहा, एनडीए एकजुट और मजबूत है, हम प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष के पास कुछ नहीं है।

Edited By: Mohammad Sameer