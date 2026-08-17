'भाजपा जल्द लागू कराए, कहीं देर न हो जाए', आरक्षण को लेकर संजय निषाद के अल्टीमेटम से BJP की बढ़ेगी मुश्किलें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े में उतर गए हैं। निषाद पार्टी ने 11 वां स्थापना दिवस मनाने के बहाने भाजपा सरकार को यह साफ कर दिया कि आरक्षण लागू करने में देरी कहीं चुनाव पर असर न डाल दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनके लिए सत्ता का महत्व नहीं है बल्कि एकमात्र लक्ष्य अपने समाज को न्याय दिलाना है।

आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि हमारे समाज की सभी उपजातियां अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की हकदार हैं। इसके लिए वह आवाज उठाते रहेंगे। यह भी संकेत दिया कि जो पार्टी निषादों के हक की बात उठाएगी, उसे समर्थन मिलेगा।

प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ हमारे समाज की बात संसद में उठाते रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें आरक्षण लागू कराने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। भीड़ में ‘केवट, मल्लाह, बिंद, मझवार, अनुसूचित जाति की हकदार’ लिखे बैनर लहरा रहे थे।

आरक्षण की मांग को लेकर भीड़ का शोरगुल इतना रहा कि काफी देर तक संजय निषाद बोल नहीं पाए। जय निषादराज लिखी टोपी पहने संजय निषाद ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा गंगा, जमुना और घाघरा नदी के किनारे स्थित सीटों में से 43 हार गई। अब उन्हें समझना होगा।