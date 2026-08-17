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'भाजपा जल्द लागू कराए, कहीं देर न हो जाए', आरक्षण को लेकर संजय निषाद के अल्टीमेटम से BJP की बढ़ेगी मुश्किलें

By Santosh Shukla Edited By: Ashish Mishra
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:49 AM (IST)

निषाद पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर भाजपा सरकार को आरक्षण लागू करने में देरी पर चुनाव में असर की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग दोहराई।

निषाद पार्टी के 11 वें स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का माला पहनाकर स्वागत करते कार्यकर्ता।

निषाद पार्टी के 11 वें स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का माला पहनाकर स्वागत करते कार्यकर्ता।

HighLights

  1. निषाद पार्टी ने 11वां स्थापना दिवस मनाया, आरक्षण की मांग।

  2. संजय निषाद ने भाजपा को चुनाव पर असर की चेतावनी।

  3. केवट, मल्लाह, बिंद को अनुसूचित जाति दर्जा देने की मांग।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े में उतर गए हैं। निषाद पार्टी ने 11 वां स्थापना दिवस मनाने के बहाने भाजपा सरकार को यह साफ कर दिया कि आरक्षण लागू करने में देरी कहीं चुनाव पर असर न डाल दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनके लिए सत्ता का महत्व नहीं है बल्कि एकमात्र लक्ष्य अपने समाज को न्याय दिलाना है।

आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि हमारे समाज की सभी उपजातियां अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की हकदार हैं। इसके लिए वह आवाज उठाते रहेंगे। यह भी संकेत दिया कि जो पार्टी निषादों के हक की बात उठाएगी, उसे समर्थन मिलेगा।

प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ हमारे समाज की बात संसद में उठाते रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें आरक्षण लागू कराने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। भीड़ में ‘केवट, मल्लाह, बिंद, मझवार, अनुसूचित जाति की हकदार’ लिखे बैनर लहरा रहे थे।

आरक्षण की मांग को लेकर भीड़ का शोरगुल इतना रहा कि काफी देर तक संजय निषाद बोल नहीं पाए। जय निषादराज लिखी टोपी पहने संजय निषाद ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा गंगा, जमुना और घाघरा नदी के किनारे स्थित सीटों में से 43 हार गई। अब उन्हें समझना होगा।

कहा कि राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन दिया कि केवट, मल्लाह, बिंद एवं मझवार को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, लेकिन अब तक समाज को हक नहीं मिला। निषाद ने कहा कि 28 लाख सरकारी नौकरियों में 14 लाख आरक्षित हैं। पिछड़ों में यादव समाज के पास सर्वाधिक नौकरियां हैं, ऐसे में अन्य जातियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा।

कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कितने निषादों को टिकट दिया। उन्हें बताना चाहता हूं कि अतरौलिया से कन्हैया निषाद, कटेहरी से शंखलाल मांझी को टिकट देने उनके घर गया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी विशेष कारणों से नहीं पहुंच पाए, ऐसे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मंच पर उपस्थित रहे।

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