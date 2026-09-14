नोएडा को मिले नए ADM: प्रयागराज से ट्रांसफर होकर गौतमबुद्ध नगर भेजे गए संजय कुमार पांडेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने रविवार की रात 14 आईएएस व 34 पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

वहीं राज्य कर के अपर आयुक्त डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया सीडीओ बनाया गया है। नगर निगम गाजियाबाद के अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव को संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास, अपर जिलाधिकारी नजूल प्रयागराज संजय कुमार पांडेय को अपर जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गाजियाबाद मंगलेश दूबे को उप संचालक चकबंदी प्रयागराज के पद पर भेजा गया है।